Автомобилистов арестовали за тонировку 

В Саратове двое водителей получили по пять суток ареста за чрезмерную тонировку стёкол своих автомобилей, сообщает издание «Версия Саратов».
По словам представителя местного управления ГИБДД, 18 марта инспекторы ДПС остановили два отечественных автомобиля, у которых лобовые и боковые стёкла были затонированы с нарушением требований норм светопропускаемости. Впоследствии выяснилось, что обоим водителям уже выписывали штрафы за тонировку, однако условие по обязательному снятию плёнки со стёкол ни один из них не выполнил. В результате в отношении автолюбителей составили протоколы о «неповиновении распоряжению сотрудника полиции». В суде в качестве наказания было решено отправить обоих на 5 суток в изолятор.
Сегодня штраф за излишнюю тонировку составляет 500 рублей. По данным Autonews, в 2018 году депутаты Госдумы предложили увеличить размер денежного взыскания втрое — до 1500 рублей. При этом парламентарии отметили, что если нарушитель попадётся с нарушением повторно, то на него следует наложить штраф в 5000 рублей. В настоящее время идёт подготовка законопроекта к внесению на обсуждение в Госдуму.