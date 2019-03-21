Buick готовит новый кроссовер для китайского рынка

Всего несколько дней назад стали известны подробности о новой генерации кроссовера Buick Encore, практически полностью повторяющего Chevrolet Tracker , теперь же появилась информация об очередном SUV от американского производителя.

Новый кроссовер, имя которого не раскрывается, по своим габаритам несколько превосходит Encore, обладая идентичными чертами оформления экстерьера. Данные об автомобиле распространены китайским Минпромом , то есть, в первую очередь модель будет ориентироваться на рынок Поднебесной.

У автомобиля будет 4463 мм длины кузова, а колесная база 2640 мм. Никакой информации об используемой платформе нет, но с высокой долей вероятности это будет шасси совместной разработки GM и SAIC. Из известных опций значатся мультимедиа, панорамный люк, возможность выбора дисков до 18 дюймов включительно, оптика на светодиодах, различные системы электронной безопасности.

В техническом плане для авто предусматривается использование единственного 158-сильного 1.4-литрового турбированного мотора. В качестве опции для нового Buick можно будет выбрать полноприводное шасси.

В продаже модель появится до конца 2019 года, причем под вопросом остается факт ее появления на американском рынке, где бренд продает в 5 раз меньше автомобилей, чем в Китае.