Hyundai построил свой первый спортивный кроссовер

Hyundai построил свой первый спортивный кроссовер — новой модификаций стал Tucson в исполнении N Line.

Автомобиль отличается только внешними доработками. Вместо хрома на кузове появилась черная отделка, в салоне замшу и кожу дополнила контрастная прострочка обивки алой нитью. На педалях теперь накладки из блестящего металла с логотипами N и такая же эмблема на рычаге трансмиссии. Других изменений в новой модификации кроссовера нет. Только перенастроены руль и подвеска.

Для Tucson N Line в Европе предложат три мотора. Дизельный 1.6 CRDi совместно с гибридными компонентами выдает 136 л.с., новый 2.0 CRDi с гибридной составляющей мощностью 185 л.с. стал самым могучим мотором в линейке кроссовера. Если нужен бензиновый агрегат, то возможен 177-сильный 1.6 T-GDI. Зато можно выбирать между приводом на переднюю ось или все колеса и между механической 6-ступенчатой коробкой передач и 7-ступенчатым "роботом".