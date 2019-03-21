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Hyundai построил свой первый спортивный кроссовер 

Car.ru + ещё 8 21 марта 2019
Фото: Car.ru
Hyundai построил свой первый спортивный кроссовер — новой модификаций стал Tucson в исполнении N Line.
Автомобиль отличается только внешними доработками. Вместо хрома на кузове появилась черная отделка, в салоне замшу и кожу дополнила контрастная прострочка обивки алой нитью. На педалях теперь накладки из блестящего металла с логотипами N и такая же эмблема на рычаге трансмиссии. Других изменений в новой модификации кроссовера нет. Только перенастроены руль и подвеска.
Для Tucson N Line в Европе предложат три мотора. Дизельный 1.6 CRDi совместно с гибридными компонентами выдает 136 л.с., новый 2.0 CRDi с гибридной составляющей мощностью 185 л.с. стал самым могучим мотором в линейке кроссовера. Если нужен бензиновый агрегат, то возможен 177-сильный 1.6 T-GDI. Зато можно выбирать между приводом на переднюю ось или все колеса и между механической 6-ступенчатой коробкой передач и 7-ступенчатым "роботом".
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Автоновости , Hyundai
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