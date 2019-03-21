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Skoda Scala из Чехии в Россию пока те торопится 

Автовести 4 часа назад
Фото: © Skoda
Продолжают поступать новости с ежегодной пресс-конференции марки Skoda, прошедшей в Млада-Болеславе, где расположена штаб-квартира чешской компании. На этот раз они касаются производства в России новинки сезона — хэтчбека Scala.
Как известно, производство новейшей модели Skoda Scala стартовало в феврале этого года на заводе все в том же городе Млада-Болеслав. Однако же в полном соответствии с принципом "хорошего понемножку" вслед за информацией о планах начать осенью производство в Нижнем Новгороде кроссовера Kamiq теперь пришла новость о том, что хэтчбек Scala в обозримом будущем на российский рынок поставляться, увы, не будет.
Об этом представителю аналитического агентства "Автостат" сообщили в компании Skoda, отметив, что причиной такого решения является предполагаемая цена новинки: в случае ее импорта в Россию, она окажется дороже Octavia (которая, к слову, вскоре получит и гибридную версию). Если же ставить новинку на конвейер в России, может возникнуть нехватка объемов.
В Европе Scala в базовой комплектации поступит в продажу во 2-м квартале 2019 года. Напомним, что этот хэтчбек стал первой моделью Skoda, построенной на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen. Причем он станет первой европейской моделью бренда, где вместо логотипа на крышке багажника размещено название бренда Skoda.
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Автоновости , Volkswagen , Skoda , VolksWagen
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