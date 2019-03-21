Skoda Scala из Чехии в Россию пока те торопится

Продолжают поступать новости с ежегодной пресс-конференции марки Skoda , прошедшей в Млада-Болеславе, где расположена штаб-квартира чешской компании. На этот раз они касаются производства в России новинки сезона — хэтчбека Scala.

Как известно, производство новейшей модели Skoda Scala стартовало в феврале этого года на заводе все в том же городе Млада-Болеслав. Однако же в полном соответствии с принципом "хорошего понемножку" вслед за информацией о планах начать осенью производство в Нижнем Новгороде кроссовера Kamiq теперь пришла новость о том, что хэтчбек Scala в обозримом будущем на российский рынок поставляться, увы, не будет.

Об этом представителю аналитического агентства "Автостат" сообщили в компании Skoda, отметив, что причиной такого решения является предполагаемая цена новинки: в случае ее импорта в Россию, она окажется дороже Octavia (которая, к слову, вскоре получит и гибридную версию). Если же ставить новинку на конвейер в России, может возникнуть нехватка объемов.