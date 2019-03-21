Россиян предупредили о новых дорожных аферистах

Эксперты портала «За рулём» проанализировали рассказы читателей и выявили новый тип дорожных аферистов. Это водители славянской внешности на иномарках эконом и даже представительского класса, которые просят о небольшой помощи.

В большинстве случаев злоумышленники присматривают жертв на АЗС, у придорожных кафе или мотелей за городом. Легенда у аферистов стандартная — возвращаясь из командировки или отпуска домой, внезапно закончились деньги. Просьба — одолжить небольшую сумму денег, которую мошенник обещает обязательно вернуть, как только доберётся до дома.

Зачастую внешне аферист ничем не отличается от среднестатистического автолюбителя. Управляет Mazda 3 , подержанной BMW , встречались даже аферисты на солидном Volvo XC90. Во всех случаях на машинах были установлены номера соседнего региона. При этом в автомобиле мошенника могут сидеть женщина и дети, изображающие его семью.

В качестве гарантии возврата денег аферист просит записать его номер телефона, по которому будет отвечать ближайшие несколько дней о том, что он ещё в пути и не забыл о своих обещаниях. Но итог в результате почти всегда одинаков — впоследствии абонент оказывается «вне зоны действия сети».

По словам автора статьи, нехитрая схема может приносить мошенникам десятки тысяч рублей в день. Избежать обмана, уверяют эксперты, легко. Достаточно не начинать разговор с незнакомцами.