Россиян предупредили о новых дорожных аферистах 

Эксперты портала «За рулём» проанализировали рассказы читателей и выявили новый тип дорожных аферистов. Это водители славянской внешности на иномарках эконом и даже представительского класса, которые просят о небольшой помощи.
В большинстве случаев злоумышленники присматривают жертв на АЗС, у придорожных кафе или мотелей за городом. Легенда у аферистов стандартная — возвращаясь из командировки или отпуска домой, внезапно закончились деньги. Просьба — одолжить небольшую сумму денег, которую мошенник обещает обязательно вернуть, как только доберётся до дома.
Зачастую внешне аферист ничем не отличается от среднестатистического автолюбителя. Управляет Mazda 3, подержанной BMW, встречались даже аферисты на солидном Volvo XC90. Во всех случаях на машинах были установлены номера соседнего региона. При этом в автомобиле мошенника могут сидеть женщина и дети, изображающие его семью.
В качестве гарантии возврата денег аферист просит записать его номер телефона, по которому будет отвечать ближайшие несколько дней о том, что он ещё в пути и не забыл о своих обещаниях. Но итог в результате почти всегда одинаков — впоследствии абонент оказывается «вне зоны действия сети».
По словам автора статьи, нехитрая схема может приносить мошенникам десятки тысяч рублей в день. Избежать обмана, уверяют эксперты, легко. Достаточно не начинать разговор с незнакомцами.