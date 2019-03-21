Самый дешевый автомобиль с «автоматом» возвращается в Россию

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на хэтчбек Ravon R2 , который ранее был самой доступной моделью с автоматической коробкой передач.

Напомним, Ravon фактически ушел с российского рынка: с лета 2018 года не было продано ни одного автомобиля узбекского бренда. Однако официально о своем намерении завершить деятельность в России в компании не объявляли — приостановку поставок длиной в полгода называли «временным явлением» и объясняли «пересмотром цен».

В 2019 году, по всей видимости, марка намерена возобновить продажи своих автомобилей. Одобрение типа транспортного средства на хэтчбек R2 действует до 2022 года. Напомним, R2 представляет собой перелицованный Chevrolet Spark, который предлагался в России с 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 85 л.с. в сочетании с 4-ступенчатым «автоматом». Розничные цены на сайте бренда до сих пор не указаны, однако до приостановки поставок такой автомобиль можно было приобрести примерно за 490 тыс. рублей.

Помимо R2 с узбекского завода в Россию поставляли седаны Nexia, R4 и Gentra. Эти модели пока не получили ОТТС в России.