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Названы самые дешевые и дорогие парковочные места в Москве 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аналитики Autonews опубликовали стоимость самого дешёвого и самого дорого парковочного места в столице. Разница в цене — несколько миллионов рублей.
Авторы статьи ссылаются на информацию, предоставленную пресс-службой ЦИАН. Так, по данным агентства, самые дорогие парковочные места расположены в московских новостройках: например, площадка площадью 19 квадратных метров в подземном паркинге в Замоскворечье обойдётся в 5,6 млн рублей. В то время как самыми доступными вариантами признаны парковки наземного типа: как например, в поселении Внуковское. Цена не превышает 100 тысяч рублей.
По информации Autonews, за прошедший год в столице было продано порядка 16,2 тысяч парковочных мест, что на 30% больше, чем в 2017-ом году.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов обратился к министру промышленности Денису Мантурову с предложением разработать программу господдержки российских семей в приобретении парковочных мест. Парламентарий предложил выделять суммы от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от региона. По его словам, госпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» оказались востребованы у жителей страны, поэтому приобретение парковочного места стало в последний год ещё более актуальным, но для большинства российских семей по-прежнему недоступно.
Комментарии
Автоновости , Василий Власов , Денис Мантуров , Госдума , ЦИАН
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