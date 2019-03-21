Названы самые дешевые и дорогие парковочные места в Москве

Аналитики Autonews опубликовали стоимость самого дешёвого и самого дорого парковочного места в столице. Разница в цене — несколько миллионов рублей.

Авторы статьи ссылаются на информацию, предоставленную пресс-службой ЦИАН . Так, по данным агентства, самые дорогие парковочные места расположены в московских новостройках: например, площадка площадью 19 квадратных метров в подземном паркинге в Замоскворечье обойдётся в 5,6 млн рублей. В то время как самыми доступными вариантами признаны парковки наземного типа: как например, в поселении Внуковское. Цена не превышает 100 тысяч рублей.

По информации Autonews, за прошедший год в столице было продано порядка 16,2 тысяч парковочных мест, что на 30% больше, чем в 2017-ом году.