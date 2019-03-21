Новые модели Suzuki станут немного «Тойотами» и наоборот

Два японских концерна обнародовали детали будущего сотрудничества, о котором впервые заговорили еще в 2017 году. Toyota позаимствует у Suzuki несколько компактных моделей, а взамен поделится гибридными технологиями.

Полученные от Toyota секреты создания гибридных силовых установок компания Suzuki намерена использовать в первую очередь для обновления своей модельной линейки в Индии. Однако плоды этого сотрудничества появятся и в Европе: покупателям Старого Света Suzuki предложит сразу две новых электрифицированных модели, которые построит на платформах Toyota. По предварительным данным, в их основу лягут кроссовер RAV4 и универсал Corolla Wagon.

В свою очередь Suzuki поделится с компанией-соседом тем, что умеет лучше всего — нюансами создания компактных машин. Построенные на платформах Suzuki новинки их коллеги из Toyota намереваются выводить на рынки той же Индии, а также ряда африканских государств. Пока известно о том, что в распоряжении тойтовцев окажется платформа таких компактов, как Ciaz, Baleno, Vitara и Brezza.

Кроме того, работа в рамках альянса затронет и более мелкие аспекты — такие, как, например, производство компонентов. На своем заводе в Польше Toyota наладит для Suzuki сборку новых двигателей и, как предполагается, сможет устанавливать их на свои европейские модели.

Наконец, компании объединятся для создания совершенно новой модели. Продаваться она будет под обоими брендами сразу, представлять собой станет некий компактвэн, а получат его опять-таки индийские покупатели.

Пока не называются даже примерные даты появления на свет первых вещественных результатов работы нового альянса.