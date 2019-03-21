Какие «грязные» автомобили не смогут въехать на МКАД и ТТК

Мосгордуме прорабатывается новый закон, согласно которому с 2021 года в столицу будет запрещен въезд некоторым ТС. Речь идет о т.н. "грязных" автомобилях с низким экоклассом.

Как предполагается, запрет коснется МКАДа. Сюда не смогут проехать автомобили, состав выхлопных газов которых не соответствует Евро-2. По третьему транспортному кольцу — ТТК — требования будут еще жестче. Сюда будет запрещен въезд машинам, у которых экологический класс ниже Евро-3.

Если грубо прикинуть, то около трети московских автомобилей подпадают под вышеназванные ограничения. Ведь Евро-3 не соответствуют отечественные модели, произведенные до 2010 года, а также машины зарубежного производства, выпущенные до 2005 года.