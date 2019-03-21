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Какие «грязные» автомобили не смогут въехать на МКАД и ТТК 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
В Мосгордуме прорабатывается новый закон, согласно которому с 2021 года в столицу будет запрещен въезд некоторым ТС. Речь идет о т.н. "грязных" автомобилях с низким экоклассом.
Как предполагается, запрет коснется МКАДа. Сюда не смогут проехать автомобили, состав выхлопных газов которых не соответствует Евро-2. По третьему транспортному кольцу — ТТК — требования будут еще жестче. Сюда будет запрещен въезд машинам, у которых экологический класс ниже Евро-3.
Если грубо прикинуть, то около трети московских автомобилей подпадают под вышеназванные ограничения. Ведь Евро-3 не соответствуют отечественные модели, произведенные до 2010 года, а также машины зарубежного производства, выпущенные до 2005 года.
Да и тем, у кого экологический класс не прописан в ПТС, рано радоваться. Ведь такой автомобиль будет автоматически восприниматься автоинспектором как ТС с Евро-0. Поэтому стоит заблаговременно побеспокоиться о данной информации.
Инициатива об ужесточении норм к автотранспорту принадлежит Совету по правам человека при Президенте России.
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Автоновости , Мосгордума , Совет по правам человека , ГИБДД
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