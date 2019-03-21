Самый дешевый автомобиль с автоматом возвращается в Россию

Небольшой хэтчбек в свое время был известен в России как "самая дешевая модель с автоматом" и за годы жизни пережил немало модернизаций и переименований. Не исключено, что вскоре Ravon R2 снова появится в нашей стране.

Бренд Ravon был создан в свое время специально для линейки легковых автомобилей, которые выпускало предприятие GM-Узбекистан. Однако успешной его судьбу на рынке России не назовешь — уже около года никакой активности производитель не проявляет. В начале осени прошлого года сообщалось, что АО "Дженерал Моторс Узбекистан", которое, собственно, и выпускает под брендом Ravon бюджетные модели Chevrolet , оказалось в "тяжелом финансовом положении". Именно поэтому завод принял решение повысить отпускные цены, но тогда речь шла об увеличении цен в среднем на 7,7%. Продажи же "Равонов" в нашей стране были приостановлены еще в конце весны.

Между тем, в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное на хэтчбек Ravon R2 — известный также под именем Chevrolet Spark и ведущий свою историю от того самого Daewoo Matiz . В упомянутом официальном документе указано, что производитель хэтчбека — завод в городе Асака Андижанской области, то есть то же самое узбекистанское предприятие, которое и выпускало "Равоны" ранее.

Характеристики хэтча тоже не изменились: оснащается он по документам 1,2-литровым мотором с отдачей 85 л.с. в паре с 4-диапазонным автоматом. Однако Ravon R2 получил доступ к установке "тревожной кнопки" Эра-Глонасс, обязательной в России для новых автомобилей, а в списке возможных опций появились рейлинги на крыше.

Когда именно Ravon начнет активные продажи R2 (да и начнет ли), пока неизвестно.