СМИ: Tesla обвинила экс-сотрудников в передаче технологий другим компаниям

Компания Tesla обратился в суд с обвинениями в адрес нескольких своих бывших сотрудников и специализирующейся на разработке беспилотных автомобилей компании Zoox в краже коммерческой тайны компании. Об этом в четверг сообщает портал о технике The Verge.

По его данным, Tesla утверждает, что четыре ее экс-сотрудника после перехода на работу в Zoox передали новому работодателю конфиденциальную информацию и коммерческие секреты, чтобы помочь компании "перепрыгнуть через необходимые годы труда для разработки и запуска своих собственных операций по складированию, логистике и управлению ресурсами". По мнению Tesla, действия ее бывших сотрудников были преднамеренными.

Речь идет о данных, связанных с системой "WARP" — программной платформой, созданной Tesla для коллективного управления производством, складированием, распределением и транспортировкой материалов.

В еще одном иске Tesla утверждает, что другой ее бывший сотрудник перед переходом на работу в Xiaopeng Motors скопировал более 300 тыс. файлов, связанных с системой автопилота, пишет The Verge.