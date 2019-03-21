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СМИ: Tesla обвинила экс-сотрудников в передаче технологий другим компаниям 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Компания Tesla обратился в суд с обвинениями в адрес нескольких своих бывших сотрудников и специализирующейся на разработке беспилотных автомобилей компании Zoox в краже коммерческой тайны компании. Об этом в четверг сообщает портал о технике The Verge.
По его данным, Tesla утверждает, что четыре ее экс-сотрудника после перехода на работу в Zoox передали новому работодателю конфиденциальную информацию и коммерческие секреты, чтобы помочь компании "перепрыгнуть через необходимые годы труда для разработки и запуска своих собственных операций по складированию, логистике и управлению ресурсами". По мнению Tesla, действия ее бывших сотрудников были преднамеренными.
Речь идет о данных, связанных с системой "WARP" — программной платформой, созданной Tesla для коллективного управления производством, складированием, распределением и транспортировкой материалов.
В еще одном иске Tesla утверждает, что другой ее бывший сотрудник перед переходом на работу в Xiaopeng Motors скопировал более 300 тыс. файлов, связанных с системой автопилота, пишет The Verge.
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Автоновости , Tesla
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