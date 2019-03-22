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Новый Porsche Cayenne Coupe перестал быть секретом 

Car.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Car.ru
Новый Porsche Cayenne Coupe перестал быть секретом — немецкая марка показала новую модификацию своей модели, ставшую первым купе-кроссовером бренда.
Из ключевых особенностей у новинки только кузов с абсолютно новой задней частью и новым спортивным силуэтом, которого удалось достичь за счет заниженной на 20 мм линии крыши с более покатыми лобовым стеклом и новым боковым остеклением. Cayenne Coupe стал первым кроссовером с адаптивным задним спойлером на крыше.
В базовое оснащение новинки вошла стеклянная панорамная крыша, которую за доплату можно заменить карбоновой деталью, которая понижает центр тяжести и снижает массу машины. 4-местный кроссовер можно заказать один из 3 вариантов спортивного опционального пакета.
В продажу Porsche Cayenne Coupe выйдет с моторами мощностью 340 и 550 л.с. В отличие от обычного кроссовера, более слабых модификаций у версии «купе» не будет. В России машина будет стоить от 5 877 000 рублей за базовую версию Porsche Cayenne Coupe и от 11 013 000 рублей за Porsche Cayenne Turbo Coupe.
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Автоновости , Porsche Cayenne , Porsche
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