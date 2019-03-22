Может, лучше без ГЛОНАСС?

На видео центр столицы. Погожий день. Ни снежинки. Чистый, сухой асфальт как на проезжей части, так и на тротуаре. Вдоль обочины медленно движется желтая снегоуборочная машина, лапы активно загребают на конвейерную ленту воздух. Вслед за этой машиной едет КамАЗ, аккуратно подставив кузов под ленту, чтобы не проронить ни грамма придуманного снега. А за ним плетется еще один — на случай, если в первом вдруг закончится место.

Сколько москвичи возмущались, когда в ливень поливальные машины отчаянно мыли столичные дороги. Власти тогда объяснили: «Все правильно! Под напором с проезжей части смывается грязь».

Мы попытались попросить объяснить и работу снегоуборочной техники в отсутствие снега. В профильном департаменте правительства Москвы так и не подняли телефонную трубку. Из восьми членов комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы четырех не было на месте, один затруднился ответить, двое не взяли трубку, еще один перенаправил запрос пресс-секретарю, который на звонок не ответил. А логичное объяснение проезду этого кортежа всего одно, считает блогер Илья Варламов

Илья Варламов, блогер: «Обычно подобные истории происходят из-за того, что у организации, которая получила от города подряд на выполнение работ по уборке снега, им платят за работу. У них там везде стоят ГЛОНАССы, и они просто наматывают свои километры. И им все равно, есть снег, нет. Если даже нет снега, это выгоднее, потому что не надо его потом никуда вывозить, можно сэкономить. Я думаю, каждый москвич хоть раз да наблюдал такую же историю с каким-нибудь трактором, который с поднятым ковшом просто ездит вокруг дома и наматывает круги».

Но если следовать этой логике, вывозить снег все-таки нужно. И КамАЗы, груженые пустотой, скорее всего, отправились на снегоплавильные станции. И кто не успел освоить весь выделенный бюджет, будут и дальше колесить по городу, имитируя бурную деятельность, предполагает президент Ассоциации российских уборочных компаний Юрий Рябичев.

— У нас зима официально, с точки зрения уборки, до 15 апреля. Поэтому можем ожидать, что уборка снега будет продолжаться, даже если все растает. Иначе эта компания, которая исполняет то, что мы видим на видео, она денег не получит.

— Как раз про деньги: сколько подобный кортеж из автомобилей стоит?

— Ну, скажем так: работа одного КамАЗа в сутки, если его арендовать, — это порядка 5-8 тысяч. Снегоуборочная машина, наверное, тоже. Ну а вся работа плюс топливо — от 30 до 50 тысяч. Думаю, где-то такие цифры.

По словам экспертов, городу нужно тщательнее следить за деятельностью подрядчиков. Некоторые специалисты предлагают разработать цифровую систему контроля. Чтобы это работало эффективно, стоить это, скорее всего, будет очень дорого. Но есть и другие варианты, при упоминании которых улыбка как-то сразу сходит с лица. Вот что, например, предлагает организатор международного проекта «Доктор Городов» Ирина Ирбитская.

Ирина Ирбитская, организатор международного проекта «Доктор Городов»: «Сами пользователи, то есть жители, вообще не осознают, сколько реально стоит уборка города. Я тут могу отметить, что в ряде городов ответственность за общественное пространство, расположенное в микрорайонах, за их уборку несут сами жители: им это выгоднее. Поэтому здесь должна включиться и работа самого муниципалитета по информированию граждан о том, что сколько стоит, для того чтобы подтянуть осознанность граждан, чтобы люди могли выбирать: они либо платят, либо сами убирают».

Очень хочется надеяться на то, что если представители мэрии и услышали этот сюжет, то ринулись наказывать виновных и исправлять ситуацию, не дослушав его до конца.