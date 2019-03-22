Россиянам не понравились цены на услуги такси

Жители российских городов назвали завышенной стоимость услуг такси. Тем не менее большинство россиян считают, что цена соответствует качеству. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Исследование ВЦИОМ показало, что для 28% респондентов цены на такси явно выше, чем хотелось бы. Однако 61% опрошенных соглашаются, что качеству предоставляемых услуг они соответствуют.

Только 8% принявших участие в опросе назвали заниженной цену на такси в городе. За последние пять лет чаще стали пользоваться услугами таксистов 46% россиян. Еще 39% вызывают себе машину с той же частотой, что и раньше.

Достаточным количество такси в своем городе назвали три четверти россиян — 77%. Их переизбыток отметили 16% опрошенных, еще 6% полагают, что машин недостаточно.

Говоря о зарплате таксистов, 51% респондентов оценил ее как среднюю по городу. 16% полагают, что она ниже средних значений. Каждый десятый думает, что водители такси получают больше, чем среднестатистический горожанин.

Кроме того, больше половины жителей страны — 52% — отметили, что за последние пять лет техническое состояние машин такси стало лучше. С ними не согласны 10% опрошенных, которые придерживаются противоположного мнения. Не отметили изменений 34%.

Основным гарантом безопасности при поездке 66% назвали соблюдение водителем ПДД, 62% респондентов добавили к этому аккуратную манеру вождения. Еще 59% указали на важность технической исправности автомобиля и отсутствие у него каких-либо повреждений.

ВЦИОМ провел свой опрос 18–19 марта методом телефонного интервью. Участие в нем приняли пассажиры такси в возрасте от 18 лет из городов-миллионников. Целевая выборка составила 800 респондентов.