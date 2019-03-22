В РФ введут платную экспертизу для ретромашин

Любителям классических автомобилей предложат пройти экспертизу, по результатам которой владельцу ретромашины будет выдан специальный паспорт и особый номер, свидетельствующие о попадании авто в реестр раритетной техники, сообщает «Коммерсант». Обладатели статуса классического автомобиля впоследствии смогут рассчитывать на скидки на ОСАГО, налоговые льготы и преимущество при продаже.

Требования к прохождению историко-технической экспертизы разработали специалисты Научного автомоторного института (НАМИ) совместно с представителями Российской автомобильной федерации (РАФ). Отмечается, что на попадание в реестр смогут претендовать автомобили с «оригинальными» двигателем, кузовом и рамой.

В ходе проверки техники на соответствие ГОСТу будет проведена оценка оригинальности деталей и уровень реставрации машины. За отхождения от классического вида предусмотрены штрафные баллы: например, за установку антенны или спойлера — 20 баллов, за изменённый цвет кузова — 75, любители тюнинга в виде прямотока или тонировки стёкол гарантированно экспертизу не пройдут. В случае, если сумма штрафных баллов не превысит 100, владельцу ретромашины вручат паспорт классического транспортного средства (КТС) сроком действия на пять лет, а также впоследствии он сможет получить в ГИБДД специальные номера с буквой «К». Экспертиза будет платной, ее стоимость еще не определена.

По словам экспертов, с введением реестра ретроавтомобилей российский рынок «классики» станет более структурированным.

«Если на продажу выставляются две одинаковые машины, но только у одной есть официальный КТС, скорее всего, она продастся быстрее и дороже», — считает зампред комитета классических автомобилей РАФ Петр Шляхин.

По мнению коллекционера Глеба Рачко, владельцы ретротехники в будущем смогут претендовать на скидки по ОСАГО и налоговые льготы.