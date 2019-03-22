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За скрученный пробег предложили сажать на 4 года 

Авторамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Депутаты Петербурга предложили ввести наказание за мошенничество при продаже подержанных автомобилей. Обман покупателей грозит мошенникам внушительным штрафом и даже лишением свободы.
Парламентарии выступили с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают привлечение к ответственности за введение в заблуждение о состоянии автомобиля при его продаже, передает ТАСС. К этому относится, например, сокрытие ранее полученных машиной повреждений. Предлагаемое наказание — штраф в размере до 500 тыс. рублей и обязательные работы до 360 часов.
За изменение показаний на одометре предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет и штраф до 1 млн рублей. Санкция будет зависеть в том числе от пробега, модели и бренда автомобиля.
По словам одного из авторов идеи, депутата Дениса Четырбока, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а 22 марта, в пятницу, его предварительно поддержали на заседании комитета по законодательству. В случае, если Заксобрание примет документ, он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
Как сообщал "Авторамблер", ранее Российская ассоциация дилеров привела статистику, согласно которой от 10% до 30% подержанных автомобилей в России — со скрученным пробегом.
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Автоновости , Другое , Госдума , ИТАР-ТАСС
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