За скрученный пробег предложили сажать на 4 года

Депутаты Петербурга предложили ввести наказание за мошенничество при продаже подержанных автомобилей. Обман покупателей грозит мошенникам внушительным штрафом и даже лишением свободы.

Парламентарии выступили с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают привлечение к ответственности за введение в заблуждение о состоянии автомобиля при его продаже, передает ТАСС . К этому относится, например, сокрытие ранее полученных машиной повреждений. Предлагаемое наказание — штраф в размере до 500 тыс. рублей и обязательные работы до 360 часов.

За изменение показаний на одометре предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет и штраф до 1 млн рублей. Санкция будет зависеть в том числе от пробега, модели и бренда автомобиля.

По словам одного из авторов идеи, депутата Дениса Четырбока, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а 22 марта, в пятницу, его предварительно поддержали на заседании комитета по законодательству. В случае, если Заксобрание примет документ, он будет внесен на рассмотрение в Госдуму

Как сообщал "Авторамблер", ранее Российская ассоциация дилеров привела статистику, согласно которой от 10% до 30% подержанных автомобилей в России — со скрученным пробегом.