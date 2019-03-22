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Toyota подтвердила появление новой GT86 

Авторамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: Авторамблер
В компании опровергли появившиеся ранее слухи о том, что нынешняя генерация купе станет для модели последней.
Как сообщал "Авторамблер", ранее о готовящемся GT86 второго поколения рассказали в австралийском подразделении Toyota, а сегодня, 22 марта, эту информацию изданию Autocar подтвердил начальник отдела маркетинга Toyota в Европе Мэтт Харрисон. По словам топ-менеджера компании, Toyota GT86 зарекомендовала себя на многих рынках, и у нее появилась своя аудитория, которая совершенно не пересекается с поклонниками возрожденной Supra. Эти два спорткара "отлично уживутся друг с другом в модельной линейке", заключил Харрисон.
О следующем поколении GT86 известно, что новинку, как и первую генерацию купе, построят в сотрудничестве с Subaru. В "Субару" в свою очередь такая модель будет, как и прежде, продаваться под названием BRZ. При этом оба автомобиля получат "субаровские" мотор и трансмиссию.
Что же касается упомянутой Supra, то она будет продаваться и на российском рынке. Ранее сообщалось, что квота на страну составит 22 экземпляра. "Супра" укомплектована 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 340 л. с., активным спортивным дифференциалом с электронным управлением и адаптивной подвеской. Такой спорткар разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды.
Новая Supra дебютировала в начале 2019 года. Напомним, спорткар разделил платформу и силовой агрегат с родстером BMW Z4. Производство Toyota Supra налажено на заводе BMW в Австрии.
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Автоновости , Subaru , Toyota Supra , BMW , BMW Z4 , Toyota
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