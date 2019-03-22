Владельцев угнанных автомобилей освободят от уплаты транспортного налога

Знакомая, к сожалению, многим ситуация: мало того, что у тебя угнали машину, так еще и приходится продолжать платить налог на нее, в то время как на ней давно катается кто-то другой или ее вообще разобрали на запчасти. Теперь законодатели намерены положить конец практике такого неоправданного налогообложения.

Соответствующую поправку к законопроекту об упрощении взаимодействия налогоплательщиков с ФНС, которая исключает уплату транспортного налога владельцами угнанных автомобилей, поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам — об этом сообщает РИА "Новости".

"Если транспортное средство находится в розыске, то оно больше не признается объектом налогообложения по транспортному налогу и в отношении него не надо уплачивать транспортный налог за то время, пока оно находилось в розыске", — пояснил на заседании комитета директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов, представляя правительственную поправку.

Согласно поправке, не признаются объектом налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске или розыск которых прекращен, с месяца начала розыска до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано.

Однако факты угона (кражи) и возврата владельцу транспортного средства должны быть подтверждены выдаваемым уполномоченным органом документом или сведениями, полученными налоговыми органами от других органов в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса.

На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 2 апреля, сообщил в ходе обсуждения поправок к нему председатель бюджетного комитета ГД Андрей Макаров.