Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владельцев угнанных автомобилей освободят от уплаты транспортного налога 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов
Знакомая, к сожалению, многим ситуация: мало того, что у тебя угнали машину, так еще и приходится продолжать платить налог на нее, в то время как на ней давно катается кто-то другой или ее вообще разобрали на запчасти. Теперь законодатели намерены положить конец практике такого неоправданного налогообложения.
Соответствующую поправку к законопроекту об упрощении взаимодействия налогоплательщиков с ФНС, которая исключает уплату транспортного налога владельцами угнанных автомобилей, поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам — об этом сообщает РИА "Новости".
"Если транспортное средство находится в розыске, то оно больше не признается объектом налогообложения по транспортному налогу и в отношении него не надо уплачивать транспортный налог за то время, пока оно находилось в розыске", — пояснил на заседании комитета директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов, представляя правительственную поправку.
Согласно поправке, не признаются объектом налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске или розыск которых прекращен, с месяца начала розыска до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано.
Однако факты угона (кражи) и возврата владельцу транспортного средства должны быть подтверждены выдаваемым уполномоченным органом документом или сведениями, полученными налоговыми органами от других органов в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса.
На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 2 апреля, сообщил в ходе обсуждения поправок к нему председатель бюджетного комитета ГД Андрей Макаров.
Автовести: последние новости
Наконец-то! Porsche Cayenne теперь в версии купе - и сразу в России! Daewoo Matiz возвращается в Россию Проект Aurus может не окупиться никогда
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Автомобили Volvo будут следить за водителями
Автоновости
Автомобилист заблокировал дорогу скорой и устроил драку
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
Острый соус спас мужчину от гибели в ДТП
ДТП
Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод
ДТП
Пропустивший остановку пенсионер завалил водителя
ДТП
Названы самые угоняемые кроссоверы в России
Автоновости
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Как эффективно решать конфликт на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение