Kia обновила «другой» Sportage

Компания Dongfeng Yueda Kia , совместное предприятие Dongfeng Motor Corporation, Yueda Group и Kia Motors, представила на китайском рынке обновленную локализованную версию Sportage под названием KX5. От привычного нам кроссовера она отличается полностью измененной передней частью кузова.

У Kia KX5 нет фирменного «носа тигра», многосекционные фары узкие и объединены с обрамленной хромом решеткой радиатора. Такая внешность более консервативна, что должно привлечь местных покупателей. Сзади изменений не так много и они носят в основном косметический характер. Например, у фонарей другой рисунок, а соединяющая их полоса также украшена хромом.

Полностью отличается и передняя панель с торчащим «планшетом» мультимедийки, другим расположением дефлекторов вентиляции, блоком климат-контроля с сенсорной панелью управления и семидюймовой цифровой «приборкой». В оснащение Kia KX5 входит система кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфонов и функция голосового управления, работающая на базе искусственного интеллекта.

Китайская версия Sportage предлагается с «турбочетверкой» 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил и 265 Нм крутящего момента, а также двухлитровым «атмосферником» с отдачей 162 силы и 203 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» или шестидиапазонный «автомат» соответственно.