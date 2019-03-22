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Citroen делает ставку на бюджетные модели 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: auto.today
Бренд Citroen полагается на современный дизайн и привлекательность более дешевых моделей при выходе на индийский рынок.
Французский производитель Citroen намерен начать продажу транспортных средств в Индии не позднее конца 2021 года, тогда как Peugeot — в Северной Америке. PSA также планирует создать линейку недорогих автомобилей для мировых рынков, которые, по словам генерального директора Линды Джексон, будут «подходящими и актуальными для индийских покупателей».
Citroen собирается производить автомобили для Индии вместе с CK Birla Group при поддержке Hindustan Motor Financing Corporation и PSA Avtec Powertrain. Последнее предприятие, расположенное недалеко от Бангалора, способно ежегодно выпускать по 300 000 двигателей и 200 000 коробок передач.
«Все прогнозы для Индии говорят о том, что рынок будет расти в геометрической прогрессии», — сказала Джексон и подчеркнула, что если продажи легковых автомобилей вырастут до шести миллионов к 2025 году, Индия станет третьим по величине рынком после Китая и США.
«Мы считаем, что уникальный стиль Citroen предлагает что-то немного другое, и для нас это может быть хорошим способом более быстрого воздействия на рынок», — продолжила она.
«Нам нужно иметь представление о том, что мы идем в Индию. Именно поэтому у нас есть местная команда, которая определяет, что именно должно быть в транспортных средствах с точки зрения технологий. Это может звучать немного глупо, но это важный момент».
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Автоновости , Citroen , Peugeot
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