Citroen делает ставку на бюджетные модели

Бренд Citroen полагается на современный дизайн и привлекательность более дешевых моделей при выходе на индийский рынок.

Французский производитель Citroen намерен начать продажу транспортных средств в Индии не позднее конца 2021 года, тогда как Peugeot — в Северной Америке. PSA также планирует создать линейку недорогих автомобилей для мировых рынков, которые, по словам генерального директора Линды Джексон, будут «подходящими и актуальными для индийских покупателей».

Citroen собирается производить автомобили для Индии вместе с CK Birla Group при поддержке Hindustan Motor Financing Corporation и PSA Avtec Powertrain. Последнее предприятие, расположенное недалеко от Бангалора, способно ежегодно выпускать по 300 000 двигателей и 200 000 коробок передач.

«Все прогнозы для Индии говорят о том, что рынок будет расти в геометрической прогрессии», — сказала Джексон и подчеркнула, что если продажи легковых автомобилей вырастут до шести миллионов к 2025 году, Индия станет третьим по величине рынком после Китая и США.

«Мы считаем, что уникальный стиль Citroen предлагает что-то немного другое, и для нас это может быть хорошим способом более быстрого воздействия на рынок», — продолжила она.