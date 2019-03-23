Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen отзывает свои автомобили в России 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Под отзыв попадают 15 автомобилей: 13 Volkswagen Caddy и 2 Volkswagen Passat, проданных с 2015 по 2019 годы.
Компания Volkswagen (ООО «Фольксваген Груп Рус») объявила об отзыве в России 15 автомобилей. Причиной для этого является возможный технологический сбой.
Так, у 13 фургонов Volkswagen Caddy, проданных в 2018-2019 годах, могут быть перепутаны стороны нетканого материала наполнителя спинки сиденья. В этом случае место при срабатывании боковой подушки безопасности место разрыва наполнителя будет не с той стороны, следовательно, подушка не обеспечит необходимую защиту.
Также отзыву подлежат 2 седана Volkswagen Passat, реализованных в 2015-2018 годах. В них может быть неправильно исполнено клеевое соединение накладки и рамы люка, из которого накладка может отставать.
Отзываемые автомобили необходимо предоставить в дилерские центры для проведения ремонтных работ.
ТК «Звезда»: последние новости
Названы цены на обновленный Nissan Qashqai для России Кроссовер Skoda Karoq начнут производить в России Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту
Автоновости , Volkswagen Passat , Volkswagen Caddy , Volkswagen
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Автомобили Volvo будут следить за водителями
Автоновости
Автомобилист заблокировал дорогу скорой и устроил драку
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
Острый соус спас мужчину от гибели в ДТП
ДТП
Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод
ДТП
Пропустивший остановку пенсионер завалил водителя
ДТП
Названы самые угоняемые кроссоверы в России
Автоновости
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Как эффективно решать конфликт на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение