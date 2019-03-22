Jaguar Land Rover добился запрета китайского клона «Эвока»

Группа Jaguar Land Rover выиграла длительный судебный процесс против китайской фирмы Jiangling Motor Holding, которая выпускала нелицензионную копию Range Rover Evoque. Окружной суд пекинского района Чаоян признал кроссовер Landwind X7 плагиатом и постановил прекратить его продажи, а также обязал нарушителя выплатить компенсацию британской марке.

Издание Autocar сообщает, что решение беспрецедентное: раньше из-за особенностей законодательства китайский суд никогда не вставал на сторону иностранных компаний. Сама JLR говорит о своей победе как «первой в практике мировой автомобильной промышленности».

Судебный процесс длился более трех лет, и начался сразу после презентации Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу в 2015 году. Под давлением Jiangling Motor Holding пришлось даже слегка изменить дизайн копии Range Rover Evoque. Однако суд посчитал, что она по-прежнему использует пять уникальный признаков оригинала, а сходство моделей лишь запутывает покупателей.