Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar Land Rover добился запрета китайского клона «Эвока» 

Motor.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Motor
Группа Jaguar Land Rover выиграла длительный судебный процесс против китайской фирмы Jiangling Motor Holding, которая выпускала нелицензионную копию Range Rover Evoque. Окружной суд пекинского района Чаоян признал кроссовер Landwind X7 плагиатом и постановил прекратить его продажи, а также обязал нарушителя выплатить компенсацию британской марке.
Издание Autocar сообщает, что решение беспрецедентное: раньше из-за особенностей законодательства китайский суд никогда не вставал на сторону иностранных компаний. Сама JLR говорит о своей победе как «первой в практике мировой автомобильной промышленности».
Судебный процесс длился более трех лет, и начался сразу после презентации Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу в 2015 году. Под давлением Jiangling Motor Holding пришлось даже слегка изменить дизайн копии Range Rover Evoque. Однако суд посчитал, что она по-прежнему использует пять уникальный признаков оригинала, а сходство моделей лишь запутывает покупателей.
Попытка GM Daewoo Auto & Technology заставить китайскую Chery Automobile прекратить продажи очень похожей на Matiz модели QQ не увенчалась успехом. Суд не убедила даже то, что у машин были взаимозаменяемые кузовные панели.
Motor.ru: последние новости
«Спортивный» Hyundai Tucson превратился в арт-кар Внедорожники Ford Explorer обвинили в отравлении выхлопными газами Kia обновила «другой» Sportage
Комментарии
Автоновости , Chery , Jaguar , Rover , Land Rover
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Автомобили Volvo будут следить за водителями
Автоновости
Автомобилист заблокировал дорогу скорой и устроил драку
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
Острый соус спас мужчину от гибели в ДТП
ДТП
Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод
ДТП
Пропустивший остановку пенсионер завалил водителя
ДТП
Названы самые угоняемые кроссоверы в России
Автоновости
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Как эффективно решать конфликт на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение