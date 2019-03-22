В Грузии может появиться завод Mitsubishi

Компания Mitsubishi изучает перспективы развития собственной производственной базы на Кавказе. Такое заявление сделал на этой неделе министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия.

Он сообщил, что японский производитель намерен провести мониторинг регионального рынка для принятия решение о возможности строительства завода на территории Грузии. Как заметил представитель грузинского правительства, Mitsubishi рассматривает Закавказье как одно из перспективных направление для расширения производства.

Японский производитель готов создать на территории Грузии как предприятие по изготовлению запчастей, так и завод по производству готовых автомобилей, отметил Кобулия, посетивший с рабочим визитом Японию. Более того, заметил чиновник, есть вероятность, что в дальнейшем Mitsubishi развернет на территории Грузии производство электрокаров.

Японского концерна в закавказском регионе привлекает удобное географическое положение с точки зрения перспектив продаж на рынках Европы и Азии, а также выгодные условия для инвестиций. В частности это налоговые льготы, рынок труда и другие параметры. Также способствует ускорению принятия решения соглашение о свободной торговле между Японией и Грузией.

Заметим, что в декабре 2018 года возобновлено производство дизельного внедорожника Pajero Sport на заводе Mitsubishi в Калуге. Японцы объяснили это повышением спроса на автомобили марки в России.