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Почему нельзя отодвигать автомобильное кресло до упора назад 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Некоторые автомобилисты придерживаются точки зрения, что если при езде на машине отодвинуть кресло водителя как можно дальше, при попадании в ДТП степень травмирования будет намного меньше.
Такое мнение не соответствует действительности. При резком торможении остаться на месте не получится даже в этом случае, так как тело продолжит движение по инерции и после того, как машина остановится. Удержаться за руль при этом невозможно.
Совсем наоборот, если сиденье чрезмерно отодвинуто, есть большие шансы не попасть в подушку безопасности при ее срабатывании. Поэтом следует выполнить настройку положения сидения, при котором водителю будет удобно нажимать на педали. Тело должно быть расположено таким образом, чтобы водитель имел возможность максимально быстро отреагировать на изменение дорожной ситуации.
При отодвигании кресла назад, следует проконтролировать, чтобы бедро полностью находилось на нем. Это поможет обеспечить отсутствие напряжения и усталости во время поездки. Промежуток от верхней части бедра до нижней части руля должен быть равен ширине одной ладони.
Спинку кресла следует установить в такое положение, чтобы спина водителя полностью прилегала к ней.
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