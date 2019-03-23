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Половина парка LADA составляют машины старше 10 лет 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Фото: "Автостат Инфо"
Половина парка LADA составляют машины старше 10 лет «Автостат Инфо» изучил возрастную структуру парка автомобилей LADA в России.
Согласно нашему анализу в российском автопарке насчитывается 13 717 199 легковых автомобилей марки LADA. Из них 10 015 404 ед. — это машины, произведенные ранее 2009 года. Другая, большая возрастная группа — это автомобили, которые были произведены в 2011 году. Их насчитывается более 562 тыс. ед. Автомобилей LADA 2012 года выпуска числится в парке более 502 тыс., а машин, произведенных в 2010 году, — почти 480 тыс. шт. Кроме того, в парке LADA насчитывается 424 тыс. автомобилей 2013 года выпуска, а также 314 тыс. машин, которые были изготовлены в 2018 году.
В модельной структуре парка LADA наибольшую представленность имеет модель LADA 2107 — 1 733 248 авто. Вторая по распространенности модель — это LADA 2109. Таким машин насчитывается в количестве 1 517 830 ед. Автомобилей модели LADA 2106 в парке РФ зарегистрировано 1 433 514 шт., а внедорожников LADA 4x4 — 982,4 тыс. шт. В топ-5 самых распространенных моделей марки «Лада» входит и LADA 2110 (860,3 тыс. авто).
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Автоновости , Lada
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