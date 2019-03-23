Каким был довоенный автомобиль КИМ-10-51

Если обратить внимание на разновидности автомобиля «Москвич» с закрытым и открытым кузовом, они будут практически идентичны.

В случае с предыдущей модификацией "Москвич-400", малолитражный автомобилем «КИМ-10» получил больше отличий от своих предшественников с открытым верхом.

Любой тип кузова с открытым верхом называют кабриолетом. Хотя правильнее было бы употребить название «фаэтон». На нем отсутствуют боковые оконные стекла вместе с рамками. На их место устанавливаются брезентовые надставки с окошками из целлулоида. Для превращения автомобиля в открытый, следует открутить винтовые фиксирующие устройства и отстегнуть надставки, чтобы сложить тент вместе с опорными дугами у заднего дивана.

Другой стороной медали в этом случае является практически полное отсутствие средств защиты при езде с открытым верхом. Но тогда об этом никто не думал.

Приборные панели, установленные на машину, выглядели необычно для своего времени. На более поздней, открытой версии, отсутствуют рукоятки подъема боковых стекол ввиду их полной ненадобности.

Объем багажника данного автомобиля, большой для того времени. Слева в нем расположена заливная горловина бака для топлива, в который помещалось 32 литра бензина.