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В России снижаются перепродажи пикапов 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Фото: "Автостат Инфо"
Исследование «Автостат Инфо» показывает, что в феврале 2019 года в России было продано 3050 подержанных пикапов. Это на 4% меньше количества, перепроданного годом ранее. Продажи б/у пикапов за январь-февраль этого года сократились на 3,2% к аналогичному периоду 2018 года и составили 5804 ед.
В сегменте пикапов-иномарок на вторичном авторынке было продано в феврале 1960 ед. авто, что на 5,3% ниже уровня прошлого года. За два месяца этот сегмент просел на 5%, всего было перепродано 3779 машин. На рынке российских пикапов с пробегом феврале был зафиксирован спад продаж на 1,4% (продано 1090 ед.), а за январь-февраль объем перепродаж вырос на 0,6% (до 2025 ед.).
Лидером на вторичном рынке пикапов в феврале стал Mitsubishi L200, перепродажи этой модели выросли на 16% и составили 547 ед. Второй результат продемонстрировала Toyota Hilux — 359 перепроданных пикапов (-33,5%), а третьим стал «ИЖ-2717» с результатом 332 перепроданных авто (-14%). В топ-5 самых востребованных моделей на рынке б/у пикапов в феврале попали также UAZ Pickup (294 авто, +48%) и Volkswagen Amarok (187 шт., -3%).
Добавим, что в феврале текущего года покупатели приобрели 548 б/у пикапов Mitsubishi (+14,4%), 439 ед. пикапов Toyota с пробегом (-30%), 408 подержанных пикапов «ВИС» (-11%), а также 370 «ИЖ» (-14,4%) и 294 ед. «УАЗ» (+48%).
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Автоновости , Volkswagen Amarok , Toyota Hilux , Toyota , УАЗ , Volkswagen , Mitsubishi , Mitsubishi L200 , Ульяновский автомобильный завод
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