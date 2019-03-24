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УАЗ вернулся к разработке кроссовера 3170 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: nami.ru
УАЗ возобновил работу над новой моделью кроссовера под рабочим названием 3170.
Ульяновский автозавод (УАЗ) возобновил работу над кроссовером УАЗ проекта 3170, над ним будут работать итальянские инженеры компании Pininfarina.
Как пишет портал «ПолитЭксперт», по предварительным данным, новая модель будет больше, чем Chevrolet Niva. Однако подробностей технических характеристик и внешнего вида авто пока нет.
Отмечается, что первая модель кроссовера будет с 2,3-литровым мотором мощностью в 170 лошадиных сил, а также механической пятиступенчатой или автоматической шестиступенчатой коробками передач.
Эксперты считают, что УАЗ-3170 сможет составить конкуренцию Kia Sportage, Toyota Rav4. Авто планируют оснастить полным приводом. По некоторым данным, презентация нового кроссовера может пройти уже в 2020 году, а к 2023 году начнется запуск серийного производства.
По оценкам экспертов, УАЗ-3170 может стоить от 1,3 млн рублей до 1,5.
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Автоновости , Chevrolet , Kia Sportage , Kia , Toyota , УАЗ , Chevrolet Niva , Toyota RAV4
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