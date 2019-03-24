Как опознать «автоподставщиков» на дороге

Эксперты портала «Автовзгляд» перечислили несколько признаков, по которым «автоподставщика» можно определить, не выходя из салона своей машины.

Специалисты заранее оговариваются, что в каждом случае марка автомобиля и внешний вид потенциального мошенника индивидуальны. Впрочем, есть ряд универсальных признаков характерных для аферистов.

Во-первых марка машины. «Автоподставщики» зачастую предпочитают передвигаться на представителях «немецкой тройки» — Mercedes, BMW Audi . Однако в последнее время, отмечают эксперты, мошенники начали активно пересаживаться на подержанные модели представительских седанов — Toyota Camry, Nissan Teana, Mazda6, Volkswagen Passat . При этом важно понимать, что современные автомобили подставлять под удар преступники не станут. В большинстве случаев аферисты используют машины, сошедшие с конвейера 5-10 лет назад.

Во-вторых, мошенников можно опознать по тонированным стёклам автомобиля и транзитным номерам, чаще всего прибалтийским. По словам экспертов, регистрационные знаки на таких машинах встречаются редко, поскольку мошенники стараются, чтобы найти их после удачной аферы было максимально трудно.

Ещё один признак машины «автоподставщиков» — кузов автомобиля должен быть испещрён небольшими повреждениями. Вмятины, царапины и потёртости зачастую не заметны на большом расстоянии и обычно находятся на заднем бампере или по левому борту.

Специалисты отмечают, что выдать мошенников на дороге может манера их езды. Не редко аферисты «работают» на двух, а то и трёх автомобилях. При этом все они, выслеживая жертву, подстраиваются под её скоростной режим и держатся рядом друг с другом.

Наконец, определившись с потенциальной добычей мошенники переходят к активным действиям, которые тоже могут считаться их характерным признаком. Подставляя свой авто под ДТП, преступники начинают часто маневрировать, обгонять, резко тормозить и ускоряться. При этом не стоит забывать, что ещё один автомобиль аферистов в этот момент может держаться в «слепой зоне» жертвы.

Если водитель заметил автомобиль со схожими признаками, эксперты советуют пропустить подозрительную машину вперёд и остановиться. В этом случае мошенники могут выдать себя, если тоже припаркуются. Тогда, уверяют специалисты, можно смело обращаться в полицию.