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Российские водители рассказали о практической пользе Кока-Колы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Эксперты портала «Автовзгляд» собрали несколько новых народных способов применения «Кока-Колы» в гараже.
Специалисты уверяют, что самый «ценный» ингредиент в составе напитка — пищевая добавка Е338, которая не только является хорошим «растворителем», но ещё и оставляет на обработанной поверхности защитный слой.
Не редко опытные автовладельцы чистят «Кока-Колой» хромированные детали машины: лист пищевой фольги обмакивают в газировку и затем тщательно протирают ей запчасти. В результате, уверяют специалисты, от грязи, реагентов, мутных пятен и подтёков не остаётся и следа.
Другие российские водители уже привыкли с помощью «Колы» чистить аккумуляторные клеммы от налёта и ржавчины. Для этого предварительно необходимо кусок ткани вымочить в напитке и позже им обработать контакты.
Для любителей добавить лоска автомобилю, «Кока-Кола» стала помощником в обработке покрышек. Натерев баллоны газировкой после мойки, резина приобретает былой чёрный цвет. При этом вышеупомянутый защитный слой поспособствует тому, что в первое время на колёсах не будут образовываться новые грязные пятна.
По словам экспертов, напиток лучше дорогих моющих средств справляется с птичьим помётом на кузове, а также без следа смывает трупы погибших насекомых после загородной поездки. При этом риск повредить лакокрасочное покрытие почти отсутствует.
Главное — не забыть обмыть обработанную поверхность чистой водой.
Наконец, «Кока-Кола» — лучше средство для откручивания «закисших» болтов, уверяют эксперты. Стоит только вокруг крепления обмотать тряпочку, вымоченную в газировке, дать откиснуть болту несколько минут, и он поддастся.
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Автоновости , Coca-Cola , АвтоВзгляд
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