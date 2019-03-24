Российские водители рассказали о практической пользе Кока-Колы

Специалисты уверяют, что самый «ценный» ингредиент в составе напитка — пищевая добавка Е338, которая не только является хорошим «растворителем», но ещё и оставляет на обработанной поверхности защитный слой.

Не редко опытные автовладельцы чистят «Кока-Колой» хромированные детали машины: лист пищевой фольги обмакивают в газировку и затем тщательно протирают ей запчасти. В результате, уверяют специалисты, от грязи, реагентов, мутных пятен и подтёков не остаётся и следа.

Другие российские водители уже привыкли с помощью «Колы» чистить аккумуляторные клеммы от налёта и ржавчины. Для этого предварительно необходимо кусок ткани вымочить в напитке и позже им обработать контакты.

Для любителей добавить лоска автомобилю, «Кока-Кола» стала помощником в обработке покрышек. Натерев баллоны газировкой после мойки, резина приобретает былой чёрный цвет. При этом вышеупомянутый защитный слой поспособствует тому, что в первое время на колёсах не будут образовываться новые грязные пятна.

По словам экспертов, напиток лучше дорогих моющих средств справляется с птичьим помётом на кузове, а также без следа смывает трупы погибших насекомых после загородной поездки. При этом риск повредить лакокрасочное покрытие почти отсутствует.

Главное — не забыть обмыть обработанную поверхность чистой водой.

Наконец, «Кока-Кола» — лучше средство для откручивания «закисших» болтов, уверяют эксперты. Стоит только вокруг крепления обмотать тряпочку, вымоченную в газировке, дать откиснуть болту несколько минут, и он поддастся.