Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи на авторынке России снизились в мае на 7% 

Car.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: car.ru
За последние два года это самое существенное снижение продаж на автомобильном рынке нашей страны.
В последнем весеннем месяце на отечественном рынке легковых и коммерческих автомобилей реализовано 137,6 единиц автомобильной техники. Этот показатель на 7% ниже, чем количество проданной автомобильной техники в мае 2018 года. По отношению к апрелю текущего года показатели продаж также ниже на 7%. За первые пять месяцев 2019 года также наблюдается некоторое снижение потребительской активности на авторынке РФ. Снижение составило 2%. За этот период продано 667,5 легковых автомашин.
Единственная компания, которая имеет ощутимую положительную динамику продаж на российском рынке, это Skoda. Прирост составил 17%. Лидер отечественного автопрома, компания АвтоВАЗ сумела лишь удержаться на прежних показателях продаж. Антилидером по уровню продаж стал японский концерн Nissan. У этой компании количество покупателей упало сразу на 31%. Это касается брендов, входящих в первую десятку.
Что касается продукции массового автопрома, то здесь лидерами стали автомобили японской компании Datsun. Количество проданных автомобилей в России увеличилось сразу на 82%. Список аутсайдеров возглавляет другая японская компания, Honda. Потери этого бренда составили 65%.
Car.ru: последние новости
Союз автостраховщиков доработал приложение «ДТП. Европротокол» Безвоздушные шины Michelin будут устанавливаться на транспортных средствах компании GM Китайский концерн Great Wall открыл в России новый завод Haval
Комментарии1
Автоновости , Nissan , Datsun , Skoda , Honda , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Создана карта смерти бензиновых и дизельных автомобилей
Европейские власти заставили электромобили шуметь
Мусоровоз перевернулся в Москве
В Дубае пятнадцать туристов погибли в ДТП
Еще один автоконцерн пожаловался на российских судей3
Видео
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:53
В ГИБДД произошел крупный сбой
Автоновости
00:51
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП
ДТП Автоновости
00:23
К чему приводит разговор по телефону в машине
ДТП
02:16
Американец огородил автомобиль каршеринга забором
Автоновости
00:25
Автомобиль сгорел после аварии на МКАД
ДТП
00:25
Заснувший за рулем перевернулся в авто и выжил
ДТП
02:49
Полиция начала проверку в отношении Якубовича
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение