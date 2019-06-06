Продажи на авторынке России снизились в мае на 7%

За последние два года это самое существенное снижение продаж на автомобильном рынке нашей страны.

В последнем весеннем месяце на отечественном рынке легковых и коммерческих автомобилей реализовано 137,6 единиц автомобильной техники. Этот показатель на 7% ниже, чем количество проданной автомобильной техники в мае 2018 года. По отношению к апрелю текущего года показатели продаж также ниже на 7%. За первые пять месяцев 2019 года также наблюдается некоторое снижение потребительской активности на авторынке РФ. Снижение составило 2%. За этот период продано 667,5 легковых автомашин.

Единственная компания, которая имеет ощутимую положительную динамику продаж на российском рынке, это Skoda . Прирост составил 17%. Лидер отечественного автопрома, компания АвтоВАЗ сумела лишь удержаться на прежних показателях продаж. Антилидером по уровню продаж стал японский концерн Nissan . У этой компании количество покупателей упало сразу на 31%. Это касается брендов, входящих в первую десятку.