На заводе в Туле начато производство Haval F7

Ведущий китайский бренд внедорожников Haval ("Haval"), входящий в состав концерна Great Wall Motor ("GWM", приступил к производству первой партии долгожданной модели Haval F7 на новом заводе компании в Туле.

Запуск производства Haval F7 является важным шагом на пути к реализации планов автопроизводителя по организации полноценного серийного выпуска своей продукции за рубежом. Haval F7 — первый автомобиль, внедряющий китайские достижения научно-технического прогресса в международном масштабе, а осуществление полного цикла производства этой модели одновременно в Китае и в России возвещает о наступлении эпохи глобализации Haval 3.0.

"Открывая завод в Туле, мы даем новый толчок развитию региональной экономики в рамках реализации инициативы "Пояс и путь", — прокомментировал глава правления Great Wall Motor Company Limited Вэй Цзяньцзюнь. — Уверен, что наша глобализационная стратегия способна выйти за рамки привычного освоения международных рынков — она позволит Haval стать ключевым игроком мировой автоиндустрии".

Тульский завод, стоимость строительства которого превысила 500 млн долл. США, стал крупнейшим на сегодняшний день зарубежным инвестиционным проектом GWM и первым заграничным предприятием по производству китайских автомобилей "под ключ". Завод с годовой производительностью на уровне 150 000 единиц осуществляет все этапы производственного процесса, включая штамповку, сварку, окраску и узловую сборку. Предприятие располагает собственным складом комплектующих и системой строгого контроля качества.

В полном соответствии со стратегией Haval по 65% локализации производства, более 90% из 800 сотрудников завода приходится на долю местных жителей, а к 2019 году штат персонала предприятия должен возрасти до 1500 человек. Являясь самым значительным промышленным проектом Тулы, завод обеспечит региональной экономике новый приток внутренних доходов и налоговых поступлений на уровне 3 млрд юаней (430 млн долл. США). Продукция завода будет экспортироваться в соседние страны, что принесет региону дополнительный валютный доход.

Открытие этого предприятие ознаменовало начало эпохи глобализации Haval 3.0. Бренд и дальше будет использовать возможности инициативы "Пояс и путь" для продвижения устойчивого развития посредством международной дистрибуции продукции и экспорта китайских достижений технологического прогресса в мировом масштабе.

Кроме базы комплексного производства продукции для нужд стремительно расширяющегося российского рынка, тульский завод будет выполнять роль совместной платформы для других автопроизводителей, предоставляющей услуги производства ОЕМ-деталей, мелкоузловой и крупноузловой сборки, сокращая расходы и минимизируя инвестиционные риски.

Предприятие, находящееся на территории индустриального парка "Узловая", может похвалиться стратегически важным расположением в непосредственной близости от экономических узлов России, включая Тулу, Москву и районы вокруг российской столицы. Завод Haval станет базой для освоения центрально-азиатских и восточноевропейских рынков, в число которых входят соседние Беларусь, Казахстан и Молдову.

О бренде Haval

Торговая марка Haval, входящая в состав концерна Great Wall Motor Company Limited, является китайским брендом внедорожников №1 и быстро развивающимся международным производителем SUV. Осуществляя независимую деятельность с 2013 года, Haval занимает 2-е место в рейтинге самых дорогостоящих брендов внедорожников-2017 и 16-е место в списке 100 самых ценных автобрендов мира-2018 по версии Brand Finance Auto & Tyres. Компания производит первоклассные SUV для китайских и зарубежных потребителей, сочетая высочайший уровень производства с инновационными и экологически устойчивыми технологиями. В 2019 году бренд представил свою стратегию "Глобализация 3.0", первым шагом на пути реализации которой стало открытие в Туле первого завода полного цикла производства автомобилей китайских автомарок.