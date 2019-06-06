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В России начали собирать кроссоверы BMW X7 

Авторамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: Авторамблер
Калининградский "Автотор" объявил о старте производства самого большого кроссовера в модельном ряду баварского бренда.
О том, что в России уже летом появятся BMW X7 российский сборки, "Авторамблер" сообщал еще в мае. Тогда же стало известно, что на "Автоторе" к запуску новой модели была проведена модернизация транспортной системы и системы освещения, а также капитальный ремонт сборочных корпусов BMW.
Напомним, производство моделей BMW на "Автоторе" осуществляется уже 20 лет. Помимо X7 в Калининградской области выпускают седаны 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6. На "Автоторе" также производятся модели брендов Kia, Hyundai и Chery. Между тем, у BMW уже в скором времени может появиться собственный завод в Калининградской области. Компания планирует подписать специальный инвестконтракт (СПИК) и построить предприятие по выпуску автомобилей в индустриальном парке Храброво.
Что же касается кроссовера BMW X7, то он уже доступен на российском рынке в модификациях X7 xDrive40i, X7 xDrive30d и X7 M50d, а также в топовой 400-сильной M50d M Performance. Кроссоверы укомплектованы мультимедийной системой с виртуальным помощником, по аналогии с Siri у Apple, которого можно активировать фразой "Окей, BMW". Цены на модель начинаются от 5,93 млн рублей.
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Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Hyundai , Chery , BMW , Kia , Apple , Авторамблер
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