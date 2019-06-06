Еще один автоконцерн пожаловался на российских судей

К списку крупнейших автокомпаний, которые заподозрили краснодарские суды в мошенничестве, прибавился Dongfeng.

Kia и В мае стало известно о том, что Mercedes, Hyundai Jaguar обратились в ФСБ с просьбой проверить деятельность Прикубанского, Советского, Октябрьского и Ленинского судов Краснодарского края. Мировые автопроизводители заявили о том, что с 2016 года перечисленные суды выносили решения о возврате стоимости автомобилей, которая в несколько, а то в и 9 раз превышала первоначальную цену машины при ее продаже. Кроме того, представители автоконцернов заявили, что у них имеются доказательства "непроцессуальных контактов между истцами и судьей".

У мошенников имеется свой алгоритм действий: клиент приобретает автомобиль и в течение 15 дней обращается в суд с жалобой на дефекты, всех истцов представляет одна местная организация ("Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей"), судебные экспертизы проводят одни и те же специалисты, а судьи выносят решение "под копирку".

Сегодня выяснилось, что по той же схеме в настоящее время в Краснодарском крае пытаются взыскать 7,5 млн рублей за китайский автомобиль DFM AX7. Как сообщает "За рулем", этот процесс длиться с декабря 2018 года в одном из судов, перечисленных Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar. Согласно материалам дела, гражданин Дьяконов М. П. приобрел новый автомобиль DFM AX7, а через 15 дней обратился в суд, требуя от автопроизводителя вернуть деньги за машину из-за дефекта. Его интересы представляет все тот же "Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей".

В деле уже обнаружились нарушения. Например, техническая экспертиза проводилась без участия дилера и представителя DFM. Эксперты якобы обнаружили неисправность датчика абсолютного давления, из-за которого "автомобиль неисправен и не может разгоняться". Примечательно, что автовладелец при этом продолжает разъезжает на своем AX7 по всему Краснодарскому краю. Согласно данным с камер ГИБДД, с набором скорости у машины никаких проблем нет. Еще одно нарушение заключается в том, что истец не присутствовал на проверке качества и не предоставил на нее автомобиль.

Представитель истца из "Комитета по защите прав потребителей и предпринимателей" требует от автопроизводителя не только полную стоимость новой модели, но и компенсацию, в несколько раз превышающую цену машины. Речь идет о более 7,5 млн рублей, 1,256 млн из которых — стоимость нового AX7.

Представители Dongfeng заявили, что готовы заменить датчик, если тот действительно неисправен, или даже поменять автомобиль но новый. Однако автовладелец на контакт с автопроизводителем не идет и продолжает ездить на своем "сломанном" AX7.