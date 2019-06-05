Новый KIA Sorento 2020 снова замечен на тестах

Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения. На днях прототип автомобиля 2021 модельного года впервые вышел на дороги общего пользования в швейцарских Альпах.

По понятным причинам почти весь кузов (кроме передних крыльев) закрыт камуфляжем, однако уже сейчас можно сказать, что модель получит более угловатый дизайн, а зауженные фары головного света и увеличенная радиаторная решетка отсылают корейский внедорожник к новому Ford Explorer

Впрочем, самые явные изменения произойдут в задней части автомобиля, поскольку именно ее корейский автопроизводитель скрыл больше всего. Искусственная «надстройка» на корме говорит о том, что внедорожник может существенно прибавить в габаритах — причем как в длине кузова, так и в колесной базе.

О технических характеристиках и оснащении говорить пока рано. Очевидно лишь то, что новый Sorento получит либо подключаемую (так называемый плагин-гибрид), либо полноценную гибридную силовую установку и, конечно, множество передовых систем помощи водителю.