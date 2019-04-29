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«Известия»: в России может появиться единая база данных о злостных нарушителях ПДД 

ТАСС + ещё 47 18 часов назад
ГИБДД планирует создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях и случаях лишения водительских прав. Об этом сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия" начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.
"Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах", — приводит его слова газета.
Мишуров также сообщил, что сейчас "прорабатываются вопросы о введении запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для лиц, которых лишали права управления транспортным средством".
Кроме того, по его словам, МВД подготовило и внесло в правительство законопроект, который обяжет иностранцев с видом на жительство, а также россиян, имеющих водительские права другого государства, пересдавать экзамены для получения национальных документов РФ.
"Он запретит этим лицам управлять транспортным средством без наличия российских прав по истечении 180 дней нахождения в нашей стране. В Белоруссии, например, граждане России обязаны пересдать экзамен после 90 дней пребывания в этой стране", — добавил он.
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Автоновости , Видео , ГИБДД , МВД , газета "Известия"
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