«Известия»: в России может появиться единая база данных о злостных нарушителях ПДД

ГИБДД планирует создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях и случаях лишения водительских прав. Об этом сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия" начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

"Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах", — приводит его слова газета.

Мишуров также сообщил, что сейчас "прорабатываются вопросы о введении запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для лиц, которых лишали права управления транспортным средством".

Кроме того, по его словам, МВД подготовило и внесло в правительство законопроект, который обяжет иностранцев с видом на жительство, а также россиян, имеющих водительские права другого государства, пересдавать экзамены для получения национальных документов РФ.