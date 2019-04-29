Камеры будут отслеживать теперь и среднюю скорость автомобиля

К началу дачного сезона власти приготовили автомобилистам очередной "подарок": в дополнение к обычным камерам, фиксирующим одномоментное превышение скорости в конкретной точке, будут добавлены измерительные комплексы, позволяющие определить среднюю скорость движения на протяженном участке.

Технология определения и фиксации средней скорости предусматривает установку не одной, а двух камер на противоположных концах заданного участка дороги: зафиксированные ими данные позволяют произвести простейший математический расчет, на основании которого делается вывод о нарушении и выносится штраф.

Наши западноевропейские соседи используют эту технологию уже давно — например, на въездах и выездах из длинных альпийских тоннелей и, конечно же, на шоссе, проходящих через населенные пункты. С 2013 года подобные системы были опробованы и в России — сначала в Татарстане, потом в Подмосковье, однако вскоре от них отказались по ряду причин, не связанных собственно с технологией фиксации.

И вот теперь они возвращаются — сперва опять в Подмосковье: уже до конца мая на 40 участках, а до конца июня на сотне участков, которые чиновники пока не называют, водители столкнутся с этим новшеством — об этом сообщает издание "Коммерсант". "Если водитель проехал первую камеру со скоростью 50 км/ч, разогнался до 150 км/ч, потом резко перед другой камерой скинул до 40 км/ч, этот номер уже не пройдет", — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Отмечается, что система также будет применяться и на участках между населенными пунктами, где водители превышают скорость наиболее часто.

При этом в Подмосковье и без того продолжается пополнение парка стационарных камер — в 2019 году их станет больше на 20%: вдобавок к уже функционирующим 1011 стационарным и 200 мобильным комплексам в течение ближайших четырех месяцев установят еще 226 стационарных устройств. Дислокация камер постоянно меняется, отметил заместитель главы областного Минтранса Игорь Королев , а от использования муляжей ведомство постепенно отказывается.

Интересно, что данным Минтранса, всего в 2018 году система фиксации нарушений в Московской области вынесла постановлений на сумму 4,6 млрд руб., 70% (3,2 млрд руб.) из них было оплачено и уже из них 400 млн руб. получил бюджет. В остатке, как не трудно подсчитать — более чем весомые 2,8 млрд руб., которые, предположительно, могла заработать компания "МВС Груп", устанавливающая и обслуживающая камеры на территории Подмосковья в рамках концессионного соглашения. Алексей Гержик в этой связи, однако, отметил: "Комплексы показывают свою эффективность, государство не вложило ни копейки, а что там заработал концессионер — не так интересно".

Издание же в свою очередь резонно отмечает, что с ростом парка камер неизбежно возрастет риск получения ошибочного штрафа, однако электронное обжалование штрафов, несмотря на постоянные обещания властей, до сих пор не введено.

Возвращаясь же к установке новых систем, стоит вспомнить, что в 2018 году думские депутаты от ЛДПР разработали законопроект, запрещающий штрафовать за нарушение средней скорости движения, что нашло поддержку и единороссов , однако против выступило правительство. Так что нет сомнений: если подмосковный опыт окажется удачным, он получит распространение и в других регионах России.

Остается также заметить, что нововведение представляется, безусловно, оправданным по отношению к безответственным водителям, которые, действительно, проехав камеру, затем совершенно осознанно жмут "газ в пол" и несутся по населенному пункту, сшибая на своем пути не только кошек, но, увы, зачастую и людей. Однако и вполне законопослушным гражданам за рулем придется теперь несладко, поскольку от случайных малозаметных превышений скорости не застрахован никто, а средний результат затем повлечет наложение штрафа.