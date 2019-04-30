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Русским не доверяют: BMW откроет собственный завод в России 

Ura.Ru + ещё 14 15 часов назад
Концерн BMW собирается подписать контракт c Минпромторгом и открыть собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области. Таким образом предприятие отделится от находящегося в регионе автозавода «Автотор».
На «Автотор» BMW собирали в течение 20 лет, теперь же производители хотят сами наладить производство. «На такой шаг автогигант решился для того, чтобы лучше контролировать сборку и динамику выпуска машин», — рассказал собеседник «Известий», автоэксперт Сергей Бургазлиев.
Коллега Бурзагалиева Ифанов в свою очередь отметил, что уход BMW с «Автотора» принесет автостроительному гиганту имиджевые и финансовые убытки.
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Автоновости , Видео , Тест-драйвы , BMW , Минпромторг , газета "Известия"
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