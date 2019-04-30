Русским не доверяют: BMW откроет собственный завод в России

Концерн BMW собирается подписать контракт c Минпромторгом и открыть собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области. Таким образом предприятие отделится от находящегося в регионе автозавода «Автотор».

На «Автотор» BMW собирали в течение 20 лет, теперь же производители хотят сами наладить производство. «На такой шаг автогигант решился для того, чтобы лучше контролировать сборку и динамику выпуска машин», — рассказал собеседник «Известий», автоэксперт Сергей Бургазлиев.

Коллега Бурзагалиева Ифанов в свою очередь отметил, что уход BMW с «Автотора» принесет автостроительному гиганту имиджевые и финансовые убытки.