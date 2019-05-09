Средняя поездка на такси в Москве длится 21 минуту. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД), передает ТАСС.
«И снова о безграничных возможностях ИТС [интеллектуальной транспортной системы]. Столичная всезнайка посчитала и среднюю поездку на такси в Москве — она длится ровно 21 минуту», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что чаще всего в Москве пассажиры такси ездят в аэропорт «Внуково» и обратно. Много поездок также начинается и заканчивается на Комсомольской площади, на Тверской улице и в «Сити».