Пассажиры нанимают такси в Москве на 21 минуту

Средняя поездка на такси в Москве длится 21 минуту. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД), передает ТАСС.

«И снова о безграничных возможностях ИТС [интеллектуальной транспортной системы]. Столичная всезнайка посчитала и среднюю поездку на такси в Москве — она длится ровно 21 минуту», — говорится в сообщении.