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Пассажиры нанимают такси в Москве на 21 минуту 

BFM.RU + ещё 3 9 часов назад
Средняя поездка на такси в Москве длится 21 минуту. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД), передает ТАСС.
«И снова о безграничных возможностях ИТС [интеллектуальной транспортной системы]. Столичная всезнайка посчитала и среднюю поездку на такси в Москве — она длится ровно 21 минуту», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что чаще всего в Москве пассажиры такси ездят в аэропорт «Внуково» и обратно. Много поездок также начинается и заканчивается на Комсомольской площади, на Тверской улице и в «Сити».
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