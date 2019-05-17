Инспектор ГАИ был убит после попытки добраться на чужой машине до места ДТП

В белорусском Могилеве вечером 16 мая был похищен и убит инспектор ГАИ лейтенант Евгений Потапович.

Незадолго до своего исчезновения 22-летний милиционер выехал в могилевский район Чапаевка на место дорожного происшествия и исчез с табельным оружием. Последнее сообщение в Viber автоинспектор отправил в 18.27, а ночью в окрестностях Могилева уже было обнаружено его тело.

«Срочно. Черная «Волга». Три цыгана. Регистрационный знак — русский» — приводит сообщение от Потаповича издание «Наша Нiва».

Предположительно сотрудник ГАИ остановил «Волгу», чтобы оперативно добраться до места ДТП, так как работал в Чапаевке пешком.

По последним данным, подозреваемые передвигаются в машине с петербургскими номерами, хотя ранее сообщалось о регистрационных знаках Смоленской или Тверской области. Установлен и владелец автомобиля — это гражданин Белоруссии Василий Никонов

В розыске предполагаемых убийц лейтенанта Потаповича вместе с белорусскими силовиками участвуют и российские коллеги. Ориентировки на «Волгу» уже переданы всем сотрудникам смоленского регионального управления ГИБДД.

Друзья и близкие покойного Евгения Потаповича вспоминают о нем так: