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Водителей теперь штрафуют не только из кустов 

Авторамблер 3 часа назад
В Красноярске сняли на видео работу воздушного патруля ДПС.
В официальном аккаунте ГИБДД по Красноярскому краю появились несколько роликов, которые демонстрируют работу воздушного ДПС: на борту вертолета находится инспектор ГИБДД, у которого внимательные зрители рассмотрели радар для измерения скорости (в нижнем левом углу). По всей видимости, он определяет скорость движущихся по трассе автомобилей с воздуха, после чего передает информацию о лихачах на землю.
Действительно ли красноярские гаишники перешли на такой метод поимки нарушителей, не уточняется. Подробности местное подразделение Госавтоинспекции обещает раскрыть на следующей неделе.
Пользователи отнеслись к "воздушному ДПС" со скепсисом. В комментариях под видео подписчики усомнились в целесообразности использования целого вертолета для того, чтобы "выписывать копеечные штрафы". "Это сколько же денег нужно, чтобы вертолет патрулировал дороги?", — написал один из комментаторов. Другой отметил, что посадка вертолета рядом с дорогой потенциально может привести к созданию аварийной ситуации.
Напомним, что у ГИБДД действительно есть право использовать вертолеты и другие средства авиации при надзоре за дорожным движением. Кроме того, они имеют возможность ловить нарушителей с помощью дронов.
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Автоновости , Видео , ГИБДД
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