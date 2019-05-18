Железнодорожный мост в Крым откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Открытие движения по железнодорожной части Крымского моста будет выполнено досрочно, конкретные сроки обсуждаются, сказал министр транспорта России Евгений Дитрих

"Я скажу так. У нас принято указание и пожелание руководителя исполнять, и это указание будет также исполнено. Что касается конкретных сроков, мы доберемся до объекта (Крымский мост — Прим. ред.) и более детально рассмотрим детали, связанные со строительством и можно будет подумать, чтобы озвучить, насколько раньше мы можем закончить работу", — сказал журналистам Дитрих.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика, Согласно графику, движение поездов по Крымскому мосту должно быть запущено в декабре 2019 года.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.