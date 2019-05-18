Железнодорожный мост в Крым откроют досрочно

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Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно 

Р-Спорт 3 часа назад
Открытие движения по железнодорожной части Крымского моста будет выполнено досрочно, конкретные сроки обсуждаются, сказал министр транспорта России Евгений Дитрих.
"Я скажу так. У нас принято указание и пожелание руководителя исполнять, и это указание будет также исполнено. Что касается конкретных сроков, мы доберемся до объекта (Крымский мост — Прим. ред.) и более детально рассмотрим детали, связанные со строительством и можно будет подумать, чтобы озвучить, насколько раньше мы можем закончить работу", — сказал журналистам Дитрих.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика, Согласно графику, движение поездов по Крымскому мосту должно быть запущено в декабре 2019 года.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
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Автоновости , Видео , Евгений Дитрих , Владимир Путин
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