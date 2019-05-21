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В МВД раскрыли механизм конфискации машин у пьяных российских водителей 

Lenta.ru + ещё 34 4 часа назад
МВД России предлагает ввести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в Уголовный кодекс, которые будут описывать механизм изъятия автомобилей у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.
Если водителя дважды поймают за рулем в состоянии алкогольного опьянения, машина отойдет государству и будет продана на аукционе. Если же нетрезвый автомобилист управляет чужой машиной, владелец автомобиля будет обязан изъять машину и проследить, чтобы нарушитель не садился пьяным за руль его транспортного средства.
Эксперты называют такие меры преждевременными. По их мнению, ужесточение наказания станет дополнительным поводом скрыться с места происшествия для тех, кто попал в аварию в нетрезвом виде. Специалисты утверждают, что нужно проводить борьбу с пьянством в целом.
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