Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

"Автомобиль будет стоить от 450 тысяч рублей в базовой комплектации, она будет зависеть от емкости батареи и типа привода. Базовая комплектация — это батарея на 200 километров хода и передний привод", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что к концу года уже появятся около десяти опытно-промышленных образцов в серийном исполнении.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. По словам Щуровского, по количеству деталей машина на 99% российская, лишь батарея импортируется из Китая, однако ее стоимость настолько высока, что в стоимостном выражении локализация составляет порядка 50%.

Щуровский отмечает, что у компании собственная производственная площадка в центре Тольятти. Проект работает по принципу стартапа, его инвесторы — частные лица, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводились при поддержке Минпромторга , а на подготовку к серийному производству было получено финансирование от Фонда развития моногородов, добавил он.

Проекту около трех лет, в его рамках развиваются три отдельных направления — электродвигатель, платформа и сам электромобиль. Общие инвестиции составили порядка 450 миллионов рублей, уточнил Щуровский.

"Сейчас подготовка к производству завершена на 70%, до конца года должны завершить, если не будет финансовых затруднений. В августе машина уже должна уйти на сертификацию, к сентябрю-октябрю — ее пройти, и с декабря — уже начать продажи. Это будут уже серийные машины. Все валидационные испытания автомобиль уже прошел", — сказал гендиректор Zetta.

По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России. Экспортные продажи, отмечает Щуровский, по предварительным соглашениям, могут составить порядка 10 тысяч машин.