ГИБДД начала вычислять нарушителей с воздуха

Инспекторы ГИБДД в Красноярске начали патрулировать трафик на вертолете. Видео из соцсетей опубликовала «Комсомольская правда».

В рамках пробного полета вертолет направили на самые аварийно-опасные участки трассы Р-255 «Сибирь». Находящиеся в салоне автоинспекторы снимали происходящее на дороге на камеру в режиме реального времени. Предполагалось, что случае правонарушения вертолет мог бы тут же сесть на проезжую часть и остановить водителя. В пресс-службе регионального ГИБДД обещали, что мониторинг с воздуха будет происходить регулярно.

Ранее красноярские дорожные патрульные экспериментировали с дронами для выявления нарушителей.