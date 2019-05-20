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ГИБДД начала вычислять нарушителей с воздуха 

Lenta.ru 5 часов назад
Инспекторы ГИБДД в Красноярске начали патрулировать трафик на вертолете. Видео из соцсетей опубликовала «Комсомольская правда».
В рамках пробного полета вертолет направили на самые аварийно-опасные участки трассы Р-255 «Сибирь». Находящиеся в салоне автоинспекторы снимали происходящее на дороге на камеру в режиме реального времени. Предполагалось, что случае правонарушения вертолет мог бы тут же сесть на проезжую часть и остановить водителя. В пресс-службе регионального ГИБДД обещали, что мониторинг с воздуха будет происходить регулярно.
Ранее красноярские дорожные патрульные экспериментировали с дронами для выявления нарушителей.
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Автоновости , Видео , ДТП , ГИБДД , Комсомольская правда
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