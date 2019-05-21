Московских водителей массово штрафуют за новое нарушение

Камера, следящая за остановками транспорта на «вафельной разметке» на пересечении Садового кольца и Орликового переулка, за два месяца работы зафиксировала более 300 нарушений, сообщает издание Autonews.

Штраф приходит, если автомобиль находился на вафельной разметке с нулевой скоростью пять и более секунд. На перекресток с "вафлей"можно выезжать только в том случае, если его можно будет проехать без остановки.

В случае нарушения автоматическая система делает шесть фотографий с указанием даты и времени события, траектории движения автомобиля, а также режима работы светофора. За пренебрежение новым правилом дорожного движения предусмотрен штраф в 1 тысячу рублей.

Изначально «вафельные разметки» призваны для того, чтобы автомобилисты смогли быстрее проезжать перекрёстки, а также чтобы предоставить приоритет в движении городским автобусам, услугами которых ежедневно пользуются более 5 млн человек. Новая разметка нанесена по 103 адресам в столице.

С 1 марта автоматические комплексы фиксации начали следить за остановкой автомобилей на пересечении проезжих частей с новыми правилами проезда. При этом в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отмечали, что поначалу штрафы будут выписываться за нарушения, совершенные на пересечении Садового кольца и Орликового переулка. В результате за март камера зафиксировала 214 нарушений, за апрель — 106. По данным Autonews, ни одно из постановлений не было оспорено автолюбителями.