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Штраф или арест: в Москве идёт массовая «охота» на тонированные авто 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Московские автоинспекторы ежедневно проводят рейды по выявлению автомобилей с тонированными передними стёклами, сообщает издание Autonews. С начала года в столице уже оштрафованы более 45 тысяч автомобилистов.
Неправильная тонировка авто "влетит в копеечку"
Эксперты подсчитали, что, исходя из опубликованных данных, с затемнёнными стёклами ездило 1,2% автомобилей от общего автопарка в Москве. При этом сотрудники ГИББ подчёркивают, что в ближайшее время ежедневные рейды продолжатся.
Полицейские отмечают, что за нарушение стандартов светопропускания передних стёкол водителям грозит штраф в размере 500 рублей. Взыскание действительно только при условии, если нарушитель устранит последствия проступка на месте. В случае, когда автовладелец отказывается снять тонировку самостоятельно, ему может грозить арест до 15 суток. Подобное поведение мировые судьи трактуют как «неповиновение законным требованиям сотрудника полиции».
В ГИБДД подтверждают в 2019 году уже трое нарушителей отправились в изолятор на несколько суток. Юристы недоумевают: существуют ситуации, когда снять тонировку нет технической возможности. Например, в случае нанесения специального напыления на стёкла.
«Это какой-то нонсенс: если водитель лишен реальной технической возможности выполнить законное требование сотрудника полиции, как он может за это нести ответственность и подвергаться наказанию?» — негодует адвокат Александр Леманн.
Между тем в столичной Госавтоинспекции призывают водителей заняться «растонированием» своих автомобилей заранее. Автоинспекторы настаивают, что излишнее затемнение стёкол моет способствовать возникновению ДТП.
Комментарии28
Автоновости , Видео , ГИБДД
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