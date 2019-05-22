Дороги России защитят от шипованной резины

Новый ГОСТ: в России разрабатывают новый стандарт защиты дорог от шипованной резины

Эксперты Росавтодора разрабатывают новый ГОСТ, который позволит защитить российские дороги от воздействия шипованной резины, сообщают «Известия». Специалисты используют опыт стран Северной Европы.

Проблема разрушения дорожного полотна от шипов зимних покрышек описана в материалах к заседанию проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По данным завкафедрой «Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты» Российского университета транспорта Николая Лушникова, ежегодно по этой причине российским дрогам наносится ущерб в размере около 220 млрд рублей. Эксперты уверяют, что под воздействием металлических шипов происходит истирание каменной породы в составе покрытия.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране при тестировании асфальтобетонных смесей на предмет устойчивости к внешнему влиянию используется метод микро-Деваль. Эксперты Росавтодора в целях уменьшения воздействия шипов на дорожное полотно предлагают перейти на другой метод испытаний — Nordic test, принятый в странах Северной Европы.

«Необходимо отметить, что старый стандарт не является устаревшим и плохим –— это просто другой метод оценки», — цитирует издание слова своего собеседника из Росавтодора.

Новый метод предполагает, что в результате испытаний будет выбран каменный материал, имеющий самые высокие показатели сопротивляемости к разрушению от воздействия металлических шипов. Таким образом, уверяют в ведомстве, российские дороги в будущем станут более долговечными. Разработка предварительного национального стандарта займёт несколько лет.