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Mazda может снова начать производство модели 3 MPS 

Car.ru 22 мая 2019
Фото: Car.ru
Выпуск компанией Mazda в июне 2013 года второго поколения автомобиля Mazda 3 был неоднозначно воспринят поклонниками машин этого производителя.
Большая часть их была расстроена исчезновением из списка производимых усиленной модели MPS, которая демонстрировала неплохие показатели динамики. В конце прошлого года японская компания представила четвертое поколение данной модели, в связи с чем на некоторых рынках было отмечено повышение спроса на модели с увеличенной динамикой.
На данную модель имеется хороший спрос, но покупатели высказали пожелание, чтобы, помимо яркой внешности, автомобиль обладал еще и хорошими динамическими характеристиками. Такую информацию до сотрудников компании довел Кота Беппу, возглавляющий отдел глобальных продаж.
Наиболее новая модель Mazda 3 в качестве силовой установки оборудована двигателем атмосферного типа, объем которого от полутора до двух с половиной литров. Наибольшая мощность, которую они выдают, составляет 184 л.с. Скорость в 97 км/ч данный мотор позволяет автомобилю с мотором объемом 2,5 литра набрать за 6,9 с. Однако стоит отметить, что модель MPS достигала такой скорости на 0,8 секунды быстрее, с мотором объемом 2,3 литра.
Не так давно представители компании объявили о начале работ по созданию 6-цилиндрового мотора. Не исключено, что в будущем в качестве силовой установки на данной модели используют именно его.
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Автоновости , Mazda 3 , Mazda
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